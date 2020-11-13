القنصلية في هيوستن: الطلاب ممنوعون من العمل أثناء الدراسة

2020-11-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت قنصلية المملكة في مدينة هيوستن الأمريكية، بعض الإجراءات والإرشادات للمواطنين، والتي يكثر السؤال حولها، مشددةً على ضرورة التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالقنصلية أو أحد أرقام الهواتف

وقالت القنصلية: إنه لا يمكن تجديد بطاقة الأحوال من البعثة، لكن بالإمكان عمل توكيل للغير في الداخل لكي يقوم بالتجديد نيابة عن طالب التجديد في حال أنه سبق له التبصيم.

تجديد جواز السفر:

وفيما يخص آلية تجديد جواز السفر، أشارت القنصلية إلى أن ذلك يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية هنا، ثم إكمال 6 خطوات لإتمام عملية التجديد ودفع الرسوم، أما ما يختص بآلية تمديد جواز السفر فيتم ذلك في أضيق الحدود بعد دراسة حالة متابعات الخليج 365 من القنصلية، وبإمكانه تمديد الجواز إذا كان لديه سفر مع إرفاق ما يثبت ذلك، أو لديه اختبار، أو مطلوب لدى السلطات جواز سفر ساري المفعول بشرط ألا تتجاوز مدة الانتهاء أكثر من 9 أشهر ولديه طلب تجديد جواز سفر لدى القنصلية وجاري معالجة الطلب.

العمل أثناء الدراسة:

وكشفت القنصلية إلى أنه لا يسمح إطلاقًا للطلاب حاملي تأشيرة (F-1) بالعمل أثناء فترة الدراسة، لكن يسمح لهم بالعمل داخل الحرم الجامعي لأقل من 20 ساعة يوميًّا، مشيرة إلى أن التخصصات المسموح بدراستها تحت تأشيرة (F-1) هي جميع التخصصات الأكاديمية عدا تخصصات (الطيران).

وأضافت القنصلية أنه لا يمكن تحويل تأشيرة (F-1) إلا في حالات خاصة، ويطلب من بعض الجهات ولبعض المهن (طبيب أو مهندس أو باحث) في تلك الحالات يمنح الشخص تأشيرة (H-B1)، كما أن من الممكن تحويل تأشيرة (F-1) إلى تأشيرة عمل مؤقتة (J-1) بعد الانتهاء من الدراسة، والبدء بالتدريب العملي لمدة عام مع الجهة التي تمت الموافقة عليها (OPT)، أما عائلة المتدرب فيتم منحهم تأشيرة (F-2) ولا يصرح لهم بالعمل.

تغيير تأشيرة الزيارة إلى طالب:

أما عن تغيير تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة طالب أثناء وجود متابعات الخليج 365 في الولايات المتحدة، فقد أفادت القنصلية بأنه يمكن لحامل تأشيرة زيارة (مستمرة الصلاحية) أن يغير لتأشيرة طالب عند حصوله على قبول من الجامعة، وكذلك الحصول على نموذج (F-1).

وفيما يخص الآلية المتبعة لتصديق الشهادات الدراسية للأبناء وما يخص التعليم عن طريق الملحقية الثقافية، بينت القنصلية أنها تقوم باستثناء الشهادات الدراسية في المراحل (الأولية) من التعليم تسهيلًا على المواطنين.

دفع الرسوم:

وفيما يختص بفشل دفع الرسوم عن طريق برنامج (إنجاز) الخاص بتسديد الرسوم، أشارت القنصلية إلى أنه يجب تغيير المتصفح وإعادة المحاولة أو تفعيل التسديد في المواقع الدولية من بطاقة الفيزا الأمريكية، أو التسديد عن طريق بطاقة بنك سعودية.

وأوردت القنصلية قنوات التواصل معها للراغبين، وذلك من خلال هاتف القنصلية (0017137855577)، أو هاتف شؤون المواطنين السعوديين (2819178305)، (2819178658)، (2818890570)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

