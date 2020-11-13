محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات سجّلت لبنان 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 57693، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 796 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد لبنان 13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 09:50 PM Advertisements خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجّلت لبنان 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 57693، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 796 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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