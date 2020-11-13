شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مخالفة موارد بشرية و61 إنذارا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
نفذت فرق التفتيش في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع وبالتعاون مع الجهات الشريكة جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على معارض السيارات والمجمعات التجارية والعيادات وقطاع الإيواء السياحي شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، إضافة إلى منافذ بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضروات والتمور لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين .
وأسفرت الجولات عن تسجيل 450 زيارة تفتيشية وتحرير 29 مخالفة وتوجيه 61 إنذارا أغلبها في أنشطة بيع "القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضروات والتمور ".
وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، مشدداً على أنه ستُتخَذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات وعدم الإخلال بشروطها .
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