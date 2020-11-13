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بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الهلال المنتظرة

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محمد بن مسعود - الدمام - بات مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للدخول في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من فيروس المستجد، إلى جانب الحارس وليد عبدالله وعبدالله الخيبري.

ومن المؤكد عودة "حمدالله" أمام الهلال في الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير للمحترفين يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويأمل النصر تخطي عقبة الهلال حتى يعود لواجهة المنافسة من جديد، وعبر الباب الكبير، حينما يضيف النقاط الثلاث إلى رصيده، التي تدفعه نحو مراكز متقدمة.النصر عبدالرزاق حمدالله فيروس كورونا الجديد

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 08:53 PM

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بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "حمدالله" جاهز لمواجهة الهلال المنتظرة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بات مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله جاهزًا للدخول في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من ، إلى جانب الحارس وليد عبدالله وعبدالله الخيبري.

ومن المؤكد عودة "حمدالله" أمام الهلال في الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويأمل النصر تخطي عقبة الهلال حتى يعود لواجهة المنافسة من جديد، وعبر الباب الكبير، حينما يضيف النقاط الثلاث إلى رصيده، التي تدفعه نحو مراكز متقدمة.

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المصدر : الخليج 365

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