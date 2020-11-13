، السعودية تنتقل للمرحلة الثانية.. حظوظ كبيرة في استضافة كأس آسيا 2027 ،

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، انتقال السعودية إلى المرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وأوزبكسان وقطر وإيران.
وقال الاتحاد الآسيوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: إنه استلم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة البطولة القارية، مشيراً إلى أنه يتوجب على الاتحادات الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة التي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف الآسيوي أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن إعلان الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا خلال عام 2021.
يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023.
السعودية تنتقل للمرحلة الثانية.. حظوظ كبيرة في استضافة كأس آسيا 2027صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-13
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، انتقال السعودية إلى المرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وأوزبكسان وقطر وإيران.
وقال الاتحاد الآسيوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: إنه استلم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة البطولة القارية، مشيراً إلى أنه يتوجب على الاتحادات الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة التي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف الآسيوي أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن إعلان الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا خلال عام 2021.
يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:10 PM
تقديم الوثائق والضمانات الحكومية 27 نوفمبر الجاري
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، انتقال السعودية إلى المرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وأوزبكسان وقطر وإيران.
وقال الاتحاد الآسيوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: إنه استلم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة البطولة القارية، مشيراً إلى أنه يتوجب على الاتحادات الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة التي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف الآسيوي أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن إعلان الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا خلال عام 2021.
يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023.
، السعودية تنتقل للمرحلة الثانية.. حظوظ كبيرة في استضافة كأس آسيا 2027 ،
المصدر : الخليج 365
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