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لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه، إثر اصطدام مركبته بحواجز خرسانية وضعت بنهاية طريق دون وضع مطبات أو لوحات ارشادية تشير إلى ذلك.
وتفصيلا، قال المواطن يحي بن محمد صالح أن ابن عمه موسى كان قادما من حفر الباطن لزيارة أسرته إلا أنه تفاجأ بانقطاع الطريق الذي يربط بين مركز ثلوث المنظر ومحافظة المجاردة فجأة ليرتطم بصبات خرسانية وضعت في نهاية الطريق أدت إلى انقلاب مركبته ووفاته وحمل "يحي" الجهات المنفذة للطريق مسؤولية ذلك داعيا في الوقت ذاته إلى سرعة محاسبة المتسبب في الحادث الذي نتج عنه يتم أربعة أطفال.
وكان عدد من الأهالي قد شاركوا في دفن جثمان المتوفى بثلوث المنظر مسقط رأسه وسط حزن كبير خيم على الجميع.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 08:13 PM
ارتطم بصبات خرسانية وضعت في نهاية الطريق أدت إلى انقلاب مركبته ووفاتهغياب اللوحات الإرشادية والمطبات الصناعية يتسبب في مصرع مواطن بثلوث المنظر
لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه، إثر اصطدام مركبته بحواجز خرسانية وضعت بنهاية طريق دون وضع مطبات أو لوحات ارشادية تشير إلى ذلك.
وتفصيلا، قال المواطن يحي بن محمد صالح أن ابن عمه موسى كان قادما من حفر الباطن لزيارة أسرته إلا أنه تفاجأ بانقطاع الطريق الذي يربط بين مركز ثلوث المنظر ومحافظة المجاردة فجأة ليرتطم بصبات خرسانية وضعت في نهاية الطريق أدت إلى انقلاب مركبته ووفاته وحمل "يحي" الجهات المنفذة للطريق مسؤولية ذلك داعيا في الوقت ذاته إلى سرعة محاسبة المتسبب في الحادث الذي نتج عنه يتم أربعة أطفال.
وكان عدد من الأهالي قد شاركوا في دفن جثمان المتوفى بثلوث المنظر مسقط رأسه وسط حزن كبير خيم على الجميع.
، غياب اللوحات الإرشادية والمطبات الصناعية يتسبب في مصرع مواطن بثلوث المنظر ،
المصدر : الخليج 365
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