شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "سحاري" يوضح حقيقة خلق الإبل من شياطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف الشيخ الدكتور جبران سحاري عن حقيقة خلق الإبل من شياطين، ويأتي ذلك ردًا على شبهة المشككين.

وقال " سحاري " خلال تصريحات تلفزيونية:" الإبل لا تلد شياطين لكن الحديث نظر إلى جنس " القوة الشيطانية لدى الإبل "، حيث أن القوة الشيطانية لدى الإبل مشابه لما وجد عند الشياطين.

وأضاف " سحاري ":" نهي عن الصلاة في أعطان الإبل وأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لهذه القوة الشيطانية التي فيها "، لافتا:" هي قوة حقيقية شيطانية موجودة في الإبل خاصة ".