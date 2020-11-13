شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "سحاري" يوضح حقيقة خلق الإبل من شياطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشف الشيخ الدكتور جبران سحاري عن حقيقة خلق الإبل من شياطين، ويأتي ذلك ردًا على شبهة المشككين.
وقال " سحاري " خلال تصريحات تلفزيونية:" الإبل لا تلد شياطين لكن الحديث نظر إلى جنس " القوة الشيطانية لدى الإبل "، حيث أن القوة الشيطانية لدى الإبل مشابه لما وجد عند الشياطين.
وأضاف " سحاري ":" نهي عن الصلاة في أعطان الإبل وأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لهذه القوة الشيطانية التي فيها "، لافتا:" هي قوة حقيقية شيطانية موجودة في الإبل خاصة ".
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