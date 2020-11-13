شكرا لمتابعة خبر عن حالة مطرية وسمية تضرب عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن هناك حالة مطرية وسمية مبشرة على المملكة، تبدأ أماراتها بعد أسبوع تقريبًا.

وأضاف " الزعاق " في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، أن الحالة من المتوقع أن تؤثر على رقعة واسعة من المملكة تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب.