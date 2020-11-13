شكرا لمتابعة خبر عن صاحب مقطع تقبيل فتاة في مكان عام يطالب بالستر: «هذي زوجتي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

طالب صاحب الفيديو الذي عُرف إعلاميًا بـ "فيديو المطوع"، بالستر عليه وحذف مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يقبل فتاة في مكان عام.

وقال المواطن الذي ظهر في الفيديو إنه كان يقبل زوجته، وإن ابنته هي من قامت بإرسال الفيديو بالخطأ لأحد الجروبات، ومن ثم انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت المواطن إلى أنه تواصل مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاولة احتواء أمر انتشار الفيديو وحذفه على الفور.

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وقال المواطن في تسجيل صوتي منتشر له: "أن من لم يسترنا وحاول يفضحنا أن يفضحه الله دنيا وأخره".

وكانت صحيفة "ًصدى" حصلت على الفيديو - دون نشره - الذي أثار جدلًا عقب تداوله بشكل واسع والذي أظهر رجل يقبل امرأة منتقبة داخل مول تجاري ووضع يده على جسدها ليظهر جزءا منه بشكل خادش للحياء.

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