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بعد تداول مقطع فيديو تحت عنوان “مطوع يقبل فتاة” ، حصلت “المرصد” على مقطع صوتي للمواطن حيث ناشد خلاله بحذف الفيديو.

وأوضح أن من ظهرت معه في الفيديو هي زوجته ، و أنه كان يمازحها مثلما يفعل أي زوج مع زوجته، مشيراً إلى أن ابنته هي من اخطأت وأرسلت الفيديو على أحد القروبات وقام أحد الأشخاص بنشره .

وأكد أن الفيديو انتشر على منصة “التيك توك” الشهيرة أيضاً ، موضحاً أنه تواصل مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاولة السيطرة على انتشار الفيديو وحذفه من على المنصات الاجتماعية .

كما ناشد الجميع بحذف الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي ، وأضاف قائلاً: أن من لم يسترنا وحاول يفضحنا أن يفضحه الله دنيا وآخرة. Source al-marsd





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كانت هذه تفاصيل خبر صاحب مقطع “مطوع يقبل زوجته” يناشد الستر عليه وحذف الفيديو ويكشف قصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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