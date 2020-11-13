7 شاحنات إغاثية سعودية تعبر منفذ الوديعة إلى لحج وتعز في اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 7 شاحنات إغاثية إلى اليمن، خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2020م.

وتحمل هذه الشاحنات على متنها 140 طنًّا، تشتمل على سلال غذائية و9375 كرتونة من التمور، إضافةً إلى مواد إيوائية متنوعة تتضمن 100 خيمة و1000 بطانية. وتستهدف هذه المساعدات محافظتي لحج وتعز.

وتأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، حتى المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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