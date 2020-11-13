وزَّعها مركز الملك سلمان للإغاثة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، بتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين بجمهورية السودان الشقيقة. وجرى توزيع 64 طنًّا و200 كيلوجرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 3600 فرد. ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان لعام 2020م. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. المملكة تدشن حملة للتوعية بحمى الضنك في عدن السعودية تنقذ اليمنيين من 1320 لغمًا حوثيًّا مضادًا للأفراد والدبابات

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وصول أكثر من 64 طنًّا من السلال الغذائية للمحتاجين بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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