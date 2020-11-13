«إيسيسكو» تطلق المنصة التفاعلية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

للتواصل والتفكير وتبادل المعلومات والخبرات..
أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- اليوم الجمعة، مشروع المنصة التفاعلية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تجسيداً للمقاربة التشاركية التي أرستها مع الدول الأعضاء، وتعزيزًا لتوجهاتها الراهنة والمستقبلية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
وتشكل هذه المنصة التفاعلية فضاءً مشتركًا للتواصل والتفكير، وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء، وأرضية لبلورة التصورات المشتركة للاستراتيجيات، ومشاريع وبرامج وخطط عمل إيسيسكو.
كما ستكون مفتوحة على اللجان الوطنية للدول خارج العالم الإسلامي، وجميع الأطراف المعنية بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، وعلى المانحين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث.
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