طلاب الكلية التقنية يتفاعلون مع جمعية «كفى» بالقنفذة ويقلعون عن التدخين

أعلن 8 طلاب إقلاعهم عن التدخين خلال برنامج التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها، الذي نظمته جمعية «كفى» بالقنفذة، بالتعاون مع الكلية التقنية بالمحافظة.

وقال مدير جمعية «كفى» بالقنفذة حمزة محمد الحليسي: «إن برنامج جيل قام من خلاله فريق (كفى)، بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات، وقد تفاعل معه طلاب الكلية بشكل كبير. وهنا أقدم شكري لعميد الكلية التقنية وزملائه الكرام على حرصهم ودعوتهم للجمعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

وأوضح الحليسي أن هذا البرنامج الذي يقام برعاية كريمة من مؤسسة آل جميح الخيرية؛ يهدف إلى توعية الآلاف من الطلاب ومساعدتهم على الإقلاع عن السموم من خلال عيادات جمعية «كفى» الثابتة والمتنقلة.