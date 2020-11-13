وقال : "إن حديث ولي العهد أكد على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا دوت الخليج وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها دوت الخليج بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.
ولفت أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليا شريكا للرجل في تنمية دوت الخليج دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف : حديث ولي العهد أكد على قيمة الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.