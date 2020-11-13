أمير الجوف : حديث ولي العهد أكد على قيمة الإنسان

نوه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمضامين حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد فيه حرصه على مستقبل دوت الخليج وشعبه الذي استشهد فيه من خلال ما ذكره من أرقام رسمتها رؤية المملكة 2030، تحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة دوت الخليج، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وقال : "إن حديث ولي العهد أكد على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا دوت الخليج وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها دوت الخليج بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.

ولفت أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليا شريكا للرجل في تنمية دوت الخليج دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.