الصمعاني ينوه بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين وحديث ولي العهد

وقال الصمعاني : إن كلمة ولي العهد بيّنت بوضوح حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال الأعوام الماضية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمين.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 حملت معها آمال وطموحها الشعب السعودي الوفي؛ لتنطلق المملكة نحو التطور الشامل في جميع القطاعات، حتى أصبحت اليوم نموذجاً رائداً في التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية والأمنية ومحاربة التطرف والفساد؛ لتواصل المملكة ريادتها على جميع الصُّعُد.
وبيّن أن المرفق العدلي وجد اهتماماً ومتابعة من القيادة الرشيدة حتى تحققت -ولله الحمد- في مدة وجيزة منجزات غير مسبوقة، تمثلت في التحول الرقمي لخدمة المستفيدين وتجويد الخدمات ومأسسة العمل القضائي وتطوير تشريعاته ورفع مستوى كفاءة الخدمات العدلية وإعادة هندسة الإجراءات وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة التي تكفل دقة الأداء وتطوير العمل.
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