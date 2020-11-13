أمير الرياض : حديث ولي العهد يؤكد على سياسة المملكة القائمة على الوضوح

نوه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بما جاء في حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد على أن سياسة هذه البلاد قائمة دائماً على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة دوت الخليج والمواطن وتحقيق حياة كريمة له ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

وقال أمير الرياض : إن ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط ليؤكد أن هذه الرؤية وُضعت لتكون مشروعاً وطنياً سيحقق جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز.

وأضاف: إن حديث ولي العهد كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم تجاوزها وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات، وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا دوت الخليج في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.