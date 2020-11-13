أمير الرياض : حديث ولي العهد يؤكد على سياسة المملكة القائمة على الوضوح

وقال أمير الرياض : إن ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط ليؤكد أن هذه الرؤية وُضعت لتكون مشروعاً وطنياً سيحقق جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز.
وأضاف: إن حديث ولي العهد كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم تجاوزها وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات، وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا دوت الخليج في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
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