السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل: حديث سمو ولي العهد وطموحه الكبير المستمد من خادم الحرمين الشريفين يجعلنا أكثر تفاؤلاً لمسيرة بلادنا وتقدمه



حائل 27 ربيع أول 1442هالموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وتطرق سموه لحديث سمو ولي العهد حول التحديات التي تجاوزها الوطن بفضل من الله ثم الإجراءات الحكيمة من القيادة الرشيدة التي نجحت المملكة من خلالها في اجتثاث الإرهاب والتصدي لجائحة

وقال سموه: "إن الطموح الكبير لسمو ولي العهد المستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً لمسيرة بلادنا وتقدمها في مختلف المجالات داخلياً وخارجياً"، سائلاً الله أن يديم على الوطن وقيادته الخير والنماء وأن تستمر برامج التطوير والإصلاح ومعدلات الإنجاز في تصاعد دائم بعون الله.

// انتهى //

19:48ت م

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حائل 27 ربيع أول 1442هالموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - التي شملت منجزات تحققت خلال أقل من أربع سنوات أسست وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وتهيئ المستقبل لشباب وشابات الوطن.وتطرق سموه لحديث سمو ولي العهد حول التحديات التي تجاوزها الوطن بفضل من الله ثم الإجراءات الحكيمة من القيادة الرشيدة التي نجحت المملكة من خلالها في اجتثاث الإرهاب والتصدي لجائحة كورونا وتحقيق مركز متقدم عالمي في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة.وقال سموه: "إن الطموح الكبير لسمو ولي العهد المستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً لمسيرة بلادنا وتقدمها في مختلف المجالات داخلياً وخارجياً"، سائلاً الله أن يديم على الوطن وقيادته الخير والنماء وأن تستمر برامج التطوير والإصلاح ومعدلات الإنجاز في تصاعد دائم بعون الله.// انتهى //19:48ت م0107

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