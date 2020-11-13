السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض: حديث سمو ولي العهد كشف حجم الإنجازات رغم التحديات وحمل البشائر لمستقبل زاهر



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : إنه على الرغم مما يواجهه العالم من تحديات كبرى جراء جائحة

وأضاف سمو نائب أمير منطقة الرياض : إن حديث سمو ولي العهد أوضح ما يتم العمل على إنجازه وتحقيقه وفق رؤية شاملة وخطط طموحة من خلال رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق قفزات تنموية شاملة على الصُّعُد كافة، وتهيئة جميع العوامل المساعدة على ذلك، بما يحقق طموحات ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي، ويبشر بمستقبل زاهر وواعد لوطن طموح.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهم على تحقيق كل من ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه.

// انتهى //

19:25ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- كان واضحاً وشفافاً في بيان كل ما يتعلق بمسيرة هذا الوطن وما واجهه من صعوبات وتحديات، مرتكزاً بدقة على لغة الأرقام التي كشفت حجم ما تم إنجازه وتحقيقه من قفزات خلال السنوات الماضية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتنفيذ الكثير من المبادرات والبرامج الحكومية، إضافة إلى ما تحقق في مدة وجيزة من إنجازات في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وفي محاربة آفة الإرهاب والتطرف.وقال سموه : إنه على الرغم مما يواجهه العالم من تحديات كبرى جراء جائحة كورونا إلا أن المملكة -بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين- استطاعت تجاوز ذلك فكانت من أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مع تفاؤل بتحقيق نمو كبير بعد زوال الجائحة.وأضاف سمو نائب أمير منطقة الرياض : إن حديث سمو ولي العهد أوضح ما يتم العمل على إنجازه وتحقيقه وفق رؤية شاملة وخطط طموحة من خلال رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق قفزات تنموية شاملة على الصُّعُد كافة، وتهيئة جميع العوامل المساعدة على ذلك، بما يحقق طموحات ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي، ويبشر بمستقبل زاهر وواعد لوطن طموح.وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهم على تحقيق كل من ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه.// انتهى //19:25ت م0105

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