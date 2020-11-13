السعودية اليوم / السودان تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 55 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم: إن إجمالي الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفع إلى 14401 متضمنة 1116 وفاة و9535 حالة تعافٍ.

//انتهى//

19:09ت م

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الخرطوم 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، و10 حالات تعافٍ، بينما لم تسجل أية حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم: إن إجمالي الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفع إلى 14401 متضمنة 1116 وفاة و9535 حالة تعافٍ.//انتهى//19:09ت م0103

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