السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تستضيف سفيرة الأمم المتحدة



الرياض 27 ربيع الأول 1442 الموافق 13 نوفمبر 2020 واس.

استقبلت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أمس بمقر الجامعة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة نتالي فوستيه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون وتوسيع آفاقها بين جامعة الأميرة نورة والأمم المتحدة، كما تباحث الطرفان حول موضوعات مشتركة.

وأثناء الزيارة اصطحبت معالي رئيسة الجامعة الوفد في جولة داخل الحرم الجامعي تضمنت زيارة المكتبة المركزية، ومركز المحاكاة وتنمية المهارات.

وأشادت نتالي فوستيه بفريق العمل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بقيادة معالي رئيسة الجامعة، حيث دوّنت كلمة في سجل زيارات الجامعة جاء فيها: "لقد كان يوماً مميزاً للغاية لاكتشاف ورؤية جمال مكانٍ فيه سيدات جعلوا من تمكين المرأة واقعاً ملموساً".

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18:53ت م

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