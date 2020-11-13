السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض : حديث ولي العهد يؤكد على سياسة المملكة القائمة على الوضوح والشمولية



الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو أمير الرياض : إن ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر -وذلك في أقل من 4 سنوات فقط- ليؤكد أن هذه الرؤية وُضعت لتكون مشروعاً وطنياً سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز.

وأضاف سموه : إن حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات، وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.

// انتهى //

18:06ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أكد على أن سياسة هذه البلاد قائمة دائماً على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.وقال سمو أمير الرياض : إن ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر -وذلك في أقل من 4 سنوات فقط- ليؤكد أن هذه الرؤية وُضعت لتكون مشروعاً وطنياً سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز.وأضاف سموه : إن حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات، وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وسأل سموه الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.// انتهى //18:06ت م0094

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