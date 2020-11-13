السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل: حديث سمو ولي العهد ارتكز على لغة الأرقام التي كشفت النقلات النوعية في مسيرة البلاد



حائل 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "إننا نفخر بانتماءنا لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة التي واجهت كل التحديات بحكمة ووضعت مصالح أبناء الوطن وسلامتهم وسلامة المقيمين فوق ترابه على رأس الاهتمامات, مبدياً تفاؤله بما يحمله المستقبل الذي سيكون أفضل بتوفيق الله ثم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- , منوها بما أشار إليه سمو ولي العهد من القفزات التي تحققت للبلاد خلال جائحة

ونوه سمو أمير حائل بالحرص الدائم من القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

17:37ت م

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حائل 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الذي ارتكز من خلاله على لغة الأرقام وهي الأصدق , حيث كشفت النقلات النوعية في مسيرة البلاد كإحدى قوى الاقتصاد العظمى على مستوى العالم.وقال سموه: "إننا نفخر بانتماءنا لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة التي واجهت كل التحديات بحكمة ووضعت مصالح أبناء الوطن وسلامتهم وسلامة المقيمين فوق ترابه على رأس الاهتمامات, مبدياً تفاؤله بما يحمله المستقبل الذي سيكون أفضل بتوفيق الله ثم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- , منوها بما أشار إليه سمو ولي العهد من القفزات التي تحققت للبلاد خلال جائحة كورونا التي تأثر العالم بها لتصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.ونوه سمو أمير حائل بالحرص الدائم من القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:37ت م0090

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