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إنتاج "المحلاة" يقفز إلى 7.9 مليون متر مكعب

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صرح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم بأنه خلال ٤ سنوات فقط قفز اجمالي إنتاج المياه المحلاه من المؤسسة والقطاع الخاص من 5,3 الى 7,9 مليون متر مكعب في اليوم، مضيفاً بوجود قدرات إنتاجية تحت الانشاء حاليا تتجاوز 4 مليون متر مكعب في اليوم ليصبح باذن الله خلال اقل ٢٤ شهر اجمالي الانتاج مايزيد عن 10,4 مليون متر مكعب باليوم

جاء ذلك خلال ‏سلسلة من التغريدات عبر حسابة في منصة التواصل الاجتماعي تويتر والذي شارك المتابعين بعض من الانجازات الضخمة لهذا الوطن والتي تحققت بتوفيق الله لمنظومة قطاع المياه في الانتاج والنقل واتت بتوجيه حكيم وانفاق سخي وحرص كبير على تسارع التنمية من حكومتنا الرشيدة بقيادة ‫خادم الحرمين الشريفين‬ وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

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