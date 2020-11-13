شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج "المحلاة" يقفز إلى 7.9 مليون متر مكعب والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابة في منصة التواصل الاجتماعي تويتر والذي شارك المتابعين بعض من الانجازات الضخمة لهذا الوطن والتي تحققت بتوفيق الله لمنظومة قطاع المياه في الانتاج والنقل واتت بتوجيه حكيم وانفاق سخي وحرص كبير على تسارع التنمية من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-
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