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فيديو.. غاب المرور فنظم المواطنون حركة السير في حراج حفر الباطن
ازدحام كبير للمركبات بالإضافة إلى تكدس بشري
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
يشهد الحراج الشعبي في محافظة حفر الباطن في كل يوم جمعة حالة من الازدحام الكبير للمركبات، بالإضافة إلى التكدس البشري، وذلك رغم التحذيرات المستمرة من وزارة الصحة، فيما أخذ عدد من المواطنين على عاتقهم تنظيم حركة السير في ظل غياب دوريات المرور.
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وقال أبو محمد أحد أقدم الباعة في الحراج: إن سبب الازدحام نتيجة إلى إغلاق مداخل السوق وفتح مدخلين كلاهما للدخول والخروج، ومن المفترض أن يقتصر أحدهما للدخول والآخر للخروج.
ويُعتبر الحراج الشعبي بمحافظة حفر الباطن من أبرز وأكبر الأسواق الشعبية في المحافظة، والذي تعرض فيه البضائع المستعملة والجديدة، ويرتاده الزوار بشكل كبير يوم الجمعة.
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