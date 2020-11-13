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توقعات بحالة مطرية وسمية مبشرة على السعودية تبدأ بعد أسبوع
تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال خبير الفلك خالد الزعاق: إن التوقعات المبدئية تشير إلى أن هناك حالة مطرية وسمية ومبشرة بحول الله، تبدأ أماراتها بعد أسبوع تقريبًا.
وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الحالة من المتوقع أن تؤثر على رقعة واسعة من السعودية تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح.
وأضاف الزعاق: بقي على نهاية الوسم الحسابي عشرين يومًا والواقعي أربعين يومًا فعشرين يومًا من المربعانية داخلة في حيز الوسم أي بقي على مربعانية الشتاء عشرين يومًا تقريبًا.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق.
كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
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