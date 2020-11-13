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شكرا لقرائتكم توقف مؤقت لضخ المياه بـ9 أحياء في جدة لمدة 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقف مؤقت لضخ المياه بـ9 أحياء في جدة لمدة 5 أيام
منها الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت المياه الوطنية عن توقف مؤقت لضخ المياه بـ9 أحياء في جدة لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر، أن توقف ضخ المياه في الأحياء المذكورة يأتي بهدف إكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع صاري وتنفيذ أعمال عزل خط مياه قطره 1200 ملم.
ولفتت المياه إلى أن الأحياء المتأثرة هي “الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي”.
ويمكن الاستفادة من صهاريج المياه عند حاجة المواطنين أو المقيمين لذلك.
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