، أمير الرياض: رؤية 2030 مشروع وطني سيحقق أهدافه باهتمام ومتابعة ولي العهد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نوه أمير منطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكد أن سياسة هذه البلاد قائمة دائمًا على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له، ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.
وقال أمير الرياض: "ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط؛ ليؤكد أن هذه الرؤية وضعت لتكون مشروعًا وطنيًّا سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز".
وأضاف: "حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها، وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات؛ وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وسأل أمير الرياض، اللهَ العلي القدير أن يُمِد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه؛ لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.
أمير الرياض: رؤية 2030 مشروع وطني سيحقق أهدافه باهتمام ومتابعة ولي العهدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-13
نوه أمير منطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكد أن سياسة هذه البلاد قائمة دائمًا على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له، ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.
وقال أمير الرياض: "ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط؛ ليؤكد أن هذه الرؤية وضعت لتكون مشروعًا وطنيًّا سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز".
وأضاف: "حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها، وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات؛ وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وسأل أمير الرياض، اللهَ العلي القدير أن يُمِد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه؛ لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
06:48 PM
أكد أنه كشف حجم التحديات التي تجاوزتها المملكة
نوه أمير منطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكد أن سياسة هذه البلاد قائمة دائمًا على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له، ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.
وقال أمير الرياض: "ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط؛ ليؤكد أن هذه الرؤية وضعت لتكون مشروعًا وطنيًّا سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز".
وأضاف: "حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها، وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات؛ وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وسأل أمير الرياض، اللهَ العلي القدير أن يُمِد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه؛ لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.
، أمير الرياض: رؤية 2030 مشروع وطني سيحقق أهدافه باهتمام ومتابعة ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض: رؤية 2030 مشروع وطني سيحقق أهدافه باهتمام ومتابعة ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.