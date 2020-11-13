، تأهل 4 فرق من تعليم جدة للمشاركة في البطولة العالمية لأولمبياد الروبوت ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تحقيق مراكز متقدمة في التصفيات على مستوى المملكة

تأهلت 4 فرق من تعليم جدة للمشاركة في المنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO"، التي ستقام في كندا عن بعد، والتي انطلقت اليوم، وذلك بعد تحقيق مراكز متقدمة في التصفيات الوطنية في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية من مدن ومحافظات المملكة، فيما حققت 3 فرق من مدارس تعليم جدة مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة.

من جهته قدم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة سعد المسعودي، التهنئة للفائزات وأسرهم ومدارسهم على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية للوصول الى منصات التتويج على المستويين المحلي والدولي.

وأكد أهمية المشاركة في المسابقات الدولية التي تعكس التقدم العلمي والتطور في مستويات أبنائنا من الطلاب والطالبات، وتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانات وسبل النجاح للتفوق من خلال المشاركة والمنافسة في كافة المسابقات المحلية والدولية.

يشار إلى أن فريق robo tech من مدرسة الحمراء العالمية حقق المركز الأول في الفئة المعتادة ثانوية وسيشارك عالمياً، وحقق فريق l.d.r من مدرسة الاندلس الأهلية المركز الثانية في الفئة المعتادة متوسط وسيشارك عالمياً، وحقق فريق the robotics من مدرسة الاندلس الأهلية المركز الثالث مكرر في الفئة المعتادة متوسط وسيشارك عالمياً، فيما حقق فريق robogreen من مدرسة الحمراء الأهلية المركز الثاني في الفئة المفتوحة فريق المناخ ثانوية وسيشارك عالمياً، إضافة الى تحقيق 3 مدارس لمراكز متقدمة تمثلت في المركز الثاني لفريق مبدعات البيان من مدرسة البيان النموذجية والمركز الثالث لفريق shiny future من مدرسة البيان النموذجية، والمركز الثالث مكرر لفريق الإبداع من مدرسة math activities .