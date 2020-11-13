محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ⁧ ليفربول‬⁩" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية. 13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 06:26 PM Advertisements ‏الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا ‏الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ⁧ ليفربول‬⁩" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية. الكلمات المفتاحية ، ‏الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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