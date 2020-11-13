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محمد بن مسعود - الدمام - بات في حكم المؤكد غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن منتخب بلاده البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في مونتفيديو الأسبوع المقبل.
ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابة في الساق ومع التأكد من غيابه عن مواجهة فنزويلا في ساو باولو، كان أطباء المنتخب يأملون في تعافيه للمباراة الثانية يوم الثلاثاء.
وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب: "كنا نأمل في إمكانية مشاركته ولهذا السبب استدعيناه إلى البرازيل، الوضع تحسن لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مباراة الثلاثاء ضد أوروغواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 06:02 PM
بات في حكم المؤكد غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن منتخب بلاده البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في مونتفيديو الأسبوع المقبل.
ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابة في الساق ومع التأكد من غيابه عن مواجهة فنزويلا في ساو باولو، كان أطباء المنتخب يأملون في تعافيه للمباراة الثانية يوم الثلاثاء.
وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب: "كنا نأمل في إمكانية مشاركته ولهذا السبب استدعيناه إلى البرازيل، الوضع تحسن لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مباراة الثلاثاء ضد أوروغواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب.
، الطاقم الطبي أصدر قراره.. رحيل "نيمار" عن المنتخب البرازيلي ،
المصدر : الخليج 365
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