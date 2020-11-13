شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: هدف الإخوان هو الوصول إلى السلطة لتدمير الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية هم "خوارج هذا الزمن". أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية هم "خوارج هذا الزمن". وأضاف أنهم يقومون بأعمال شريرة تصب في صالح أعداء الإسلام والمسلمين وتنتهي إلى تدمير الأوطان. ونوّه برفض الملك عبدالعزيز –رحمه الله-، طلب مؤسس هذه الجماعة حسن البنا، بفتح مكتب لهم في المملكة. وأكد وزير الشؤون الإسلامية، أن هدف الإخوان والخوارج هو الوصول إلى السلطة فقط ليقوموا بتدمير الأوطان بأسلوبهم الدموي. Advertisements وتابع: "الإبلاغ عن المتعاطفين مع التنظيمات والجماعات الإرهابية واجب، ومن لم يخبر الجهات المسؤولة فهو مثلهم ويطاله الإثم". وفي وقت سابق، وصفت هيئة كبار العلماء، جماعة الإخوان بأنها "إرهابية ولا تمثل الإسلام بأي صلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية: هدف الإخوان هو الوصول إلى السلطة لتدمير الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.