شكرا لمتابعة خبر عن توقف ضخ المياه عن 9 أحياء بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نوهت شركة المياه الوطنية، بتوقف ضخ المياه عن تسعة أحياء في جدة، إذ سيتم عزل خط مياه قطره 1200 ملم لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري بجدة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ أعمال العزل، وسيتم الاستفادة من الصهاريج عند حاجة العقار لذلك.

وأفادت بأن ضخ المياه سيتوقف عن أحياء "الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي"، بدءًا من يوم الاثنين القادم ولمدة خمسة أيام.