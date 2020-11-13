شكرا لمتابعة خبر عن جنسية المشتبه به بالهجوم على سفارة المملكة في لاهاي مازالت مجهولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها مع المشتبه به بالهجوم على سفارة المملكة في لاهاي، والذي وقع أمس الخميس.
وكشفت مصادر إنه حتى الأن لم يتم التوصل إلى هوية المشتبه به بالهجوم على سفارة المملكة في لاهاي.
يذكر أن سفارة المملكة في لاهاي شهدت أمس قبل الساعة السادسة صباحًا إطلاق عدة طلقات نارية على المبنى، ولم تكشف الشرطة حتى الأن المزيد من التفاصيل.
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