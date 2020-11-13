شكرا لمتابعة خبر عن المرور: غرامة مخالفة قطع الإشارة لا ترتفع للحد الأعلى إلا في ظروف مشددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة قطع الإشارة تبلغ 3000 ريال ولا ترتفع للحد الأعلى، وجاء ذلك في ظل تسجيل المخالفات بالحد الأدنى، وعدم تسجيلها بالحد الأعلى إلا في ظروف مشددة.

وشددت إدارة المرور على تسجيل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

وكان المرور كشف عن الإجراء النظامي فيما يختص بما هو متداول بين عموم قائدي المركبات بما يسمى بـ" تدبيل المخالفات " في حال التأخر عن السداد لمدة شهر أو أكثر.