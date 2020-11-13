شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة.

وأوضح التقرير استمرار الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض، المدينة المنورة مع فرصة تكون الضباب على تلك المناطق وسماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأشار التقرير إلى أن رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية تتحول على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.