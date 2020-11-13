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منهج يحكي خارطة طريق آمنة عامرة بالخير للوطن والمواطن سر يا محمد وكلنا خلفك ومعك ????????

بعد اعلانه عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تستهدفه تحداه العالم ولم يتوقف الاعلام المعادي عن مهاجمته ولكن خلال مدة وجيزة رأينا انجازات غير مسبوقة حينما وضع تحديات وسعى لتحقيقها و الان نرى نتائجها ✅ ..

*الاسكان* الان اصبح من اقل المشاكل بل ان نسبة التملك وصلت الى ٦٠٪؜ وما زالت تزيد ????..

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اصبحنا نرى تحركات جبارة *لصندوق الاستثمارات العامة *واصبحت المملكة من اكبر واهم اقتصاديات العالم ????..

ايضاً لا ننسى الحرب على *الفساد* والتي وصفها الامير محمد بأنها حربه الشخصية✅ ..

لا نغفل عن *البطالة* حافظت المملكة على معدلاتها الثابتة ودعمت القطاع الخاص والهدف عدم ارتفاع البطالة وهذا شي لم يحدث في اي دولة في العالم ????..

*اخيراً يحق لنا ان نفتخر ان بيننا امير شاب بهذا الطموح وهذا التفكير الكبير والاهتمام بالوطن والمواطن ???????? ✨*

