قالها بالعلن وتحدى العالم لا تصدقوني انظروا الى الارقام

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وضع التحديات وسعى لتحقيقها

وتردد الكلام بالصحف والقنوات مجرد تصريحات وتحقيقها اشبه بالمستحيل!

وماهي الا سنوات معدوده الا ونرى تغيير ملحوظ في :

✅ دعم سخي لمشاريع الاسكان في جميع ارجاء المملكة

✅ محاربة الفساد بشتى انواعه وقائمة شهرية توضح هذه الانجازات

✅ العمل على توطين الصناعات الحربية واقامة عدة مشاريع اثمرت من خلالها تدشين زوارق وطائرات

صنع بالسعودية ????????

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رغم هذا كله مرورنا بأزمة كورونا وقيام الدولة بأعمال جبارة صحيا واداريا في توفير افضل سبل الراحة والعلاج للمواطن لم يسبق لاي دولة ان عملت مثلها والعالم كله شهد لنا بهذا

كل ما ذكر *بعض من كل*

وللمستقبل بقية في مستقبل واعد

بقيادة شاب لايعرف الا لغة الارقام وما تشهده الاعين

*دمت لنا عزا وفخرا* ????????

القائد الشاب الأمير محمد بن سلمان يضع النقاط على الحروف بتصريحه الذي طمن من خلاله الشعب بمستقبل المملكة الواعد وقدرتها على تجاوز أصعب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم ، تلك الكلمات كانت منبعثة من رؤيته 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وأن لا يكون رهين تقلبات أسعار أسواق النفط ، بتصريحات ولي العهد يحق لنا أن نفخر بتلك القيادة الرشيدة التي تعمل ليلًا ونهارًا على تحقيق تطلعات شعبها العظيم ورفعة اسم المملكة عالميًا في جميع المجالات ، حالنا اليوم ليس كحالنا سابقًا

اليوم نحن أقوى بقيادتنا

اليوم نحن أعظم باقتصادنا

اليوم نحن أرقى بتكاتفنا

اليوم نحن محط أنظار العالم

عاشت بلادي بقيادتها الرشيدة وبشعبها العظيم

‏ ⁧‫#تصريح_ولي_العهد

