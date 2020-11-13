بالصور.. توزيع أكثر من 21 طنًّا من السلال الغذائية للمتضررين في سقطرى

وزعها مركز الملك سلمان للإغاثة
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، بتوزيع 21 طنًّا و400 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر المتضررة في جزيرة عبدالكوري وسمحة بمحافظة سقطرى اليمنية.
واستفاد من هذه المساعدات 1,200 فرد، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المنفذة للشعب اليمني الشقيق.
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