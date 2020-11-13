كيف تحمين أطفالك من التنمر الإلكتروني؟ وزارة الاتصالات تُجيب

حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أبرز سبل حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الاتصالات أن سبل حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني تتمثل في وضع قيود لاستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

ويمكن حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني من خلال رفع مستوى وعيهم بحقوقهم، وتعزيز ثقتهم، وتشجيعهم على مشاركة أفكارهم ومواقفهم.

وكذلك يجب إخبار الأطفال أن الآباء والأمهات في صفهم دائمًا، وموجودون لحمايتهم من التنمر الإلكتروني وفقًا لوزارة الاتصالات.

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وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حذرت عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، من التنمر الإلكتروني الموجه ضد الأطفال ضمن حملة «علم واستريح».

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