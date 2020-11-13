«فلكية جدة» تتوقع غرة هلال ربيع الآخر: الهلال سيشاهد بالعين المجردة

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن غرة شهر ربيع الآخر، ستكون يوم الاثنين القادم (16 نوفمبر 2020) حسب تقويم أم القرى، وسيكون الهلال مُشاهَدًا بالعين المجردة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن القمر يصل إلى منزلة الاقتران يوم الأحد (29 ربيع الأول 1442هـ) عند الساعة (08:07) صباحًا؛ حيث سيكون هو والشمس على ارتفاع واحد في السماء، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأضاف أنه مساء يوم الأحد القادم ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة (05:40) مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (03) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (04) درجات، وإضاءة قرصة (0.2%) وسيغرب عند الساعة (06:01) مساءً، بعد (21) دقيقة من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر غير متحققة لا بالعين المجردة ولا من خلال أجهزة الرصد.

وتابع قائلًا إنه يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى «الإهلال»، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق)، وابتعاده مسافةً كافيةً عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة اليوم التالي (الاثنين).

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وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه في مساء يوم الاثنين القادم، ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة (05:39) مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (14) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (18) درجة، وإضاءته (2.7%)، وسيغرب عند الساعة (6:54) مساءً بعد (ساعة و15 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر سهلة بالعين المجردة.

وتابع قائلًا أن غرة شهر ربيع الآخر 1442 (فلكيًّا) ستكون يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 حسب تقويم أم القرى.

جديرٌ بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، نظرًا إلى أن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

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