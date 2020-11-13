6 خدمات مهمة يوفرها تطبيق «طمني» منها البحث عن الأدوية وبدائلها

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تطبيق «طمني» يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، عبر أكثر من ألف صيدلية في كل مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة أنه عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به سيقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها، والتي تهم المستهلك بشكل كبير.

ويُتيح تطبيق طمني لمستخدميه العديد من الخدمات منها:

1- البحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة.

2- البحث عن البدائل الدوائية بأقل سعر والبحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود بالمنتج.

3- معرفة مسببات الحساسية للمنتج.

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4- البحث عن الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية.

5- تقديم البلاغات والاستفسارات حول المنتجات.

6- مدة صلاحية المنتج وظروف التخزين.

وذكرت الهيئة أن تطبيق «طمني» يهدف إلى تعزيز الصحة والسلوك الغذائي، ومعرفة تفاصيل المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وإرسال إشعارات التحذيرات والتنبيهات الرسمية الصادرة من الهيئة ومشاركتها.

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