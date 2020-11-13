الرياض والمدينة ومكة تتصدر حالات التعافي الجديدة بالمملكة

عدد المتعافين بلغ 339568 حالة
سجَّلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 454 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم الجمعة، إلى 339568 حالة تعافٍ.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، تسجيل 441 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.
وسجَّلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي، اليوم الجمعة، بعدد 87 حالة، تليها المدينة المنورة 70 حالة، ثم مكة المكرمة 27 حالة، وينبع 26 حالة، وجدة 22 حالة، وحائل 18 حالة، وبريدة 17 حالة تعاف.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر
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