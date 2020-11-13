بالأرقام.. خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 59 حالة إصابة؛ تلتها المدينة المنورة بـ56حالة، ثم مكة المكرمة 56 حالة، فجدة 26 حالة.

وجاءت خميس مشيط في المرتبة التالية بـ24حالة، ثم حائل 17، والعيص 14، و(بريدة وعنيزة) 12 إصابة جديدة في كل منهما، ثم الظهران 10 حالات، ووادي الدواسر 9 حالات.

وسجلت المبرز 8 حالات، ثم كل من (الهفوف والعقيق ومهد الذهب) بواقع 7 إصابات جديدة لكل منها.

وجاءت في المرتبة التالية كل من (خيبر وينبع وقرة العليا وتبوك) بواقع 6 إصابات جديدة لكل منها، تلتها مدن (المخواة والأسياح وعيون الجواء والدمام ونجران)، بواقع 4 إصابات جديدة في كل منها.

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وسجلت كل من (البدائع وأبها وبارق وسراة عبيدة ووادي بن هشيل والجبيل والقطيف وراس تنورة والكامل وخليص وعرعر وحوطة بني تميم) 3 إصابات جديدة في كل منها.

وفي المرتبة التالية، جاءت كل من (الحجرة والحمنة والمذنب ورياض الخبراء والخرمة والخبر وبقيق وموقق والدلم والمجمعة)، بواقع حالتي إصابة في كل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (وادي الفرح والبكيرية وضرية وقصيباء والموية والطائف والنماص وبللسمر وأحد رفيدة وصبيا وصامطة وأضم ورفحاء وعفيف والخرج والسليل وضباء)، بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.

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