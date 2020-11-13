توقف مؤقت لضخ المياه في 9 أحياء بجدة ابتداءً من الإثنين

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توقف مؤقت لضخ المياه بـ9 أحياء في محافظة جدة‬⁩ لمدة 5 أيام اعتبارا من الإثنين المقبل، لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري وتنفيذ أعمال عزل خط مياه قطره 1200ملم. وستتأثر كل من الأحياء التالية: الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي.



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