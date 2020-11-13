محاضرات توعوية بأخطار الموجة الثانية من كورونا بالقصب

وجه رئيس مجلس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب عثمان المنيع بضرورة تنفيذ محاضرات توعوية يشارك فيها المواطنون والمقيمون عبر وسائل التقنية المختلفة للمحافظة على التباعد الاجتماعي ومشاركة أكبر عدد ممكن في هذه المحاضرات لزيادة الوعي والتحذير من الأخطار والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كما قامت رئيسة اللجنة النسائية التطوعية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب الأستاذة منيرة فايز العتيق بالتنسيق مع الأستاذة وداد الشمري منسقة برنامج مكافحة السمنة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لتنفيذ محاضرة عبر برنامج «زووم» بعنوان «السكري وتعزيز المناعة ضد كرونا» ألقت المحاضرة بالنيابة الدكتورة فاطمة الروضي إخصائية طب الأسرة بمستشفى شقراء العام، تضمنت التعرف على الفيروس، وأعراض المرض وطرق انتشاره، والطرق الوقائية منه.

وشارك في المحاضرة عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وأشاد الجميع بالمحاضرة وما تضمنته من محاور عادت الفائدة على المشاركين فيه.