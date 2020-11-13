السعودية اليوم / العراق يسجل 2690 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2690 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11580 , فيما سُجلت 2628 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 441856 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 61060 مصابا , منهم 380 في العناية المركزة.

// انتهى //

17:53ت م

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بغداد 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 514496 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11580 , فيما سُجلت 2628 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 441856 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 61060 مصابا , منهم 380 في العناية المركزة.// انتهى //17:53ت م0093

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