السعودية اليوم / 957 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق التجارية



الدمام 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 957 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة لحالات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس " كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.

كما رفعت الأمانة 7270 طنا من النفايات، وأزالت 4193 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، فيما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 763 موقعاً، استخدمت فيها 149813 لتراً من المعقمات والمطهرات.

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16:12ت م

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