شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 21 طنًا سلال غذائية في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر المتضررة في جزيرة عبدالكوري وسمحه بمحافظة سقطرى ، استفاد منها 1,200 فرد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المنفذة للشعب اليمني الشقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 21 طنًا سلال غذائية في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.