شكرا لقرائتكم خبر عن 33 متدربا ينهون ورشة عمل الإخراج المسرحي بـ "ثقف" والان نبدء بالتفاصيل

انتهت ورشة عمل الإخراج المسرحي التي قدمها المدرب والمخرج المسرحي خالد الباز، أمس الخميس وذلك بعدما أقيمت على مدى ٥ أيام في مقر معهد الثقافة والفنون للتدريب "ثقف" بالتعاون مع فرقة شباب المسرح.

وركزت الورشة على جملة من المحاور تضمنت تقنيات الإخراج المسرحي وأدواته واختيار النص المسرحي وعلاقة المخرج بالنص وبالممثل وإدارة الممثل، وتفاصيل أداء الممثل، إضافة إلى تكوين الرؤية الفنية وقيادة البروفات واختيار التقنيات الفنية المناسبة للعرض المسرحي وتوظيف وتكامل عناصر العرض المسرحي والتشكيل في الفراغ المسرحي والإيقاع العام للعرض المسرحي، كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية، واستعراض تجارب الممثلين والكتاب والمخرجين في مجال المسرح، حيث استضافت الورشة كلا من رئيس المسرح الوطني الكاتب عبدالعزيز السماعيل والمخرج المسرحي سمعان العاني والمخرج عارم الحمود والفنان مشعل العنزي والفنان عبدالعزيز الفريح والفنانين (الكفيفين) محمد رياني وإبراهيم المحيا عضوي فرقة (صوت الإرادة) المسرحية.

وقدم الباز تجربته الإخراجية الشخصية وخبرته في إخراج أكثر من ٣٥ مسرحية كانت من بينها تجارب جريئة في إخراج أعمال مسرحية أبطالها بالكامل ممثلون من ذوي الإعاقة البصرية فقط حيث لاقت تلك الأعمال إشادات واسعة محليا وإقليميًا، وحرص الباز على تقديم خلاصة تلك التجارب للمخرجين الشباب من خلال تقديم حالات دراسة إخراجية ونماذج مسرحية ومناقشتها مع المتدربين.

وقدم مدرب الورشة المخرج خالد الباز شكره وتقديره لمعهد "ثقف" ومديره د.يحيى القبيسي وجمعية الثقافة والفنون بالرياض على الجهود المتميزة التي يقدمونها في تطوير مهارات وتكوين الشباب المسرحي في مختلف مجالات الفنون المسرحية وتحديداً في الإخراج المسرحي، وأشاد بمستوى وتطلعات المتدربين وشغفهم للانطلاق في مشاريعهم المسرحية.